Bauwirtschaft Infrastruktur

Handelsidee

Immobilien stellen in Portfolios von Privatanlegern einen signifikanten Anteil dar (z.B. Eigenheim, Vorsorgewohnung). Besonders für Investoren, die am Anfang des Vermögensaufbaus stehen, ist es schwierig diesen Teil abzudecken (Klumpenrisiko, fehlende finanzielle Mittel, überhitzter Immobilienmarkt, Risiko geschlossener Fonds).

Hier biete ich die Möglichkeit diversifiziert in Bestandsimmobilien, Immobilien-Entwickler, Hoch -und Tiefbauunternehmen, Baustoffindustrie, Infrastruktur, Strom und Erneuerbare Energien, zu investieren. Durch die anhaltende Niedrigzinspolitik, Investitionsstau und angekündigte Infrastrukturmaßnahmen sind diese Sektoren nach wie vor interessant und sollten in keinem Portfolio fehlen. Schwerpunkt Europa.

