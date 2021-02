Handelsidee

Das Wikifolio ULTRA DISRUPTORS nimmt hauptsächlich Nebenwerte in das Portfolio auf, die sich durch Innovationen starke Wettbewerbsvorteile sichern. Wegen der geringen Marktkapitalisierung werden diese Aktien oftmals von großen Fonds ignoriert, da ein höheres Investment den Kurs sofort nach oben treiben würde.



Die Vorauswahl der Aktien erfolgt durch einen Stock Screener. Aus diesem Korb wird jeder Titel einzeln analysiert. Dadurch wird eine hohe Qualität der einzelnen Titel angestrebt. Nach dem Motto "Diversification Is For Idiots" wird maximal in 10 Einzeltitel investiert. Durch die Fokussierung wird außerdem die Outperformance des NASDAQ's angestrebt. Falls dieses Wikifolio es nicht schafft den NASDAQ dauerhaft zu schlagen sollte man nicht investieren.



Quantitative Berechnungsmethoden oder Charttechnik kommen nicht zum Einsatz. Vielmehr wird ein Investment als Beteiligung an einem Unternehmen gesehen. Wenn man sich an einem Unternehmen beteiligt ist es uninteressant ob man es an einem Montag oder Dienstag kauft, oder ob man eine Linie unter die Preisentwicklung des Anteils ziehen kann. :) mehr anzeigen