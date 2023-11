Intelligent Momentum Trend Value

Es sollen aussichtsreiche Werte unter Berücksichtigung folgender Kriterien gehandelt werden: Momentum: Einstiegszeitpunkt in einem positiven Börsenumfeld und günstigem Momentum. Trend: Beachtung der Markttrends und Börsenpsychologie. Value: Es wird auf Wachstumswerte mit günstiger Bewertung gesetzt. Setzen auf Werte mit möglichst hohem Skalierungsfaktor. Es wird immer eine recht hohe Investitionsreserve gehalten (mindestens 10%). Bei negativem Marktumfeld kann die Cash Quote somit sehr hoch sein. Mitunter werde günstige Situationen mit Hebeln ausgenutzt.