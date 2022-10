KD Inline Defense

In diesem wikifolio sollen grundsätzlich alle zur Verfügung stehenden Arten von Zertifikaten und Hebelprodukten gehandelt werden. Hauptsächlich sollen Inline-Optionsscheine auf alle handelbaren Basiswerte gekauft werden, als Beimischung können aber auch StayHigh- und StayLow-Optionsscheine sowie Bonuszertifikate in das wikifolio aufgenommen werden. Es soll ein sehr offensiver Tradingansatz verfolgt werden, bei dem sowohl mehrere verschiedene Derivate gekauft werden können aber auch das gesamte zur Verfügung stehende virtuelle Kapital in einen einzigen Optionsschein investiert werden kann. Als Grundlage der Entscheidungsfindung soll grundsätzlich die technische sowie die fundamentale Analyse dienen. Dabei sollen vor allem technische Wiederstände und Unterstützungen analysiert werden, bei Einzeltiteln als Basiswert sollen ebenfalls wichtige Kennzahlen wie KGV, EK-Quote, EBIT-Marge, RoE sowie Umsatz- und Gewinnwachstum mit einbezogen werden. Außerdem soll das Verhältnis der aktuellen Volatilität zu der erzielbaren Wertentwicklung analysiert werden. Die Haltedauer der im Portfolio enthaltenen Werte soll überwiegend kurzfristig sein, von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten. Durch mehrere Teilkäufe und -Verkäufe sollen die Schwankungen während der Haltedauer möglichst vorteilhaft genutzt werden.