KD No Touch OS

Handelsidee

In diesem wikifolio sollen Zertifikate und Hebelprodukte gehandelt werden.

In der Regel sollen Inline-Optionsscheine auf alle handelbaren Werte gekauft werden, um damit an Seitwärtsbewegungen partizipieren zu können.

Als Grundlage der Entscheidungsfindung soll die technische Analyse dienen.



Außerdem soll das Verhältnis der aktuellen Volatilität zu der erzielbaren Wertentwicklung analysiert werden.

Die Haltedauer der im Portfolio enthaltenen Titel soll in der Regel ca. 1 - 6 Monate sein. mehr anzeigen