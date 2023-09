Innovative Unternehmen

Das wikifolio soll in Unternehmen investieren, die als innovativ gelten. Innovation kann dabei auf vielfältige Weise entstehen, z. B. durch Forschung, durch die Entwicklung neuer Produkte oder effizienterer Unternehmensprozesse. Welche Unternehmen als innovativ betrachtet werden, soll in erster Linie der persönlichen Einschätzung des Traders unterliegen. Bei der Einschätzung können neben internationalen Rankings, z. B. der Boston Consulting Group oder dem Fortune Magazin, auch aktuelle marktrelevante Nachrichten berücksichtigt werden. Zudem sollen die Unternehmen möglichst eine positive Umsatzentwicklung und -prognose aufweisen. Die Anlagedauer soll mittel- bis langfristig sein. Um eine Diversifikation zu erreichen, soll das Portfolio in der Regel mindestens 20 Unternehmen umfassen.