Test iTS TRUST

TRUST=Total-return, Research enhanced, USA, S&P 500, 10-year Treasuries Das wikifolio iTS TRUST soll langfristige Investitions- und kurzfristige Tradingansätze sinnvoll zusammenführen. Der kleine Kern des Portfolios soll aus meiner Meinung nach aussichtsreichen ETFs bestehen. Eine Streuung über ausgewählte Anlageinstrumente, soll den Gedanken der aktiven Diversifikation unterstreichen. Grundsätzlich können sich die gehaltenen ETFs auf beliebige Aktienindizes und sonstige Aktienkörbe beziehen. Insbesondere sollen jedoch Instrumente die sich auf den S&P 500, den NASDAQ 100, den DAX oder den EUROSTOXX 50 beziehen, für das HEDGE charakteristisch sein. Meiner Erfahrung nach lassen sich kurzfristige Marktreaktionen besser abschätzen als langfristige Entwicklungspfade. Durch möglichst geschickten Einsatz von Hebelprodukten und ETFs soll sich das wikifolio kurzfristige Preisbewegungen zu Nutzen machen. Die aus meiner Sicht optimale Haltedauer einer Position sollte sich von wenigen Stunden bis hin zu einigen Tagen erstrecken. Hierbei ziehe ich grundsätzlich alle Märkte in Betracht. Der Anlagehorizont dieses wikifolios soll überwiegend kurzfristig. Aufgrund meines universitären und beruflichen Werdegangs bin ich bei meinen Analysemethoden sehr quantitativ orientiert. Deshalb plane ich, dass sich meine Entscheidungsfindungen aus statistisch signifikanten Korrelationen und logischen Verknüpfungen ausgewählter Faktoren und Parameter in Hinblick auf folgende Analysen ergeben: Globalanalyse Intermarketanalyse Sentimentanalyse Trends bzw. Momentum Zeitzyklen Market Profile Orderflowanalyse