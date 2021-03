nur-zum-Spass

Handelsidee

laut yahoo:

"Eine Sache, die Millionäre garantiert nicht machen, ist, auf Aktienkurse zu schauen. Denn Millionäre wissen, was sich hinter der Bühne wirklich abspielt."

"An diesen Marktteilnehmern zieht jedes kurzfristige Drama spurlos vorüber. Einmal im Jahr wird auf das Portfolio geschaut."

"Bei Bedarf wird die bevorzugte Balance zwischen den Anlageklassen wieder hergestellt. Mehr Aktivität ist nicht nötig."

ok, ich war mal Einkaufen, Restgeld sollte für die Gebühren reichen, schauen wir mal (Gewichtung: jeweils 100 Stück)

nach dem Motto "Geld spielt keine Rolex"

