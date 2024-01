Daytrading_

In diesem Wikifolio versuche ich intraday klare Trends in den Minutenkerzen zu identifizieren. Dann positioniere ich mich für eine kurze Zeit mit einer kleinen Position und realisiere entweder einen Verlust oder einen Gewinn. Es kann auch nachgekauft werden. Die Strategie ist sehr zeitaufwendig und man sollte vorallem an Tagen mit guter Price Action am Computer sitzen.