JoHa Coppock Curve

In den frühen 1960er Jahren wurde der Ökonom Edwin Coppock von einer Glaubensgemeinschaft gefragt, ob er eine Methode für langfristige Kaufmöglichkeiten an den Aktienmärkten kenne. Im Gegenzug fragte Edwin Coppock den Bischof dieser Glaubensgemeinschaft nach der durchschnittlichen Trauerzeit nach einem Verlust. Der Bischof antwortete, dass dies erfahrungsgemäß durchschnittlich 11 bis 14 Monate dauern dürfte. Coppock hat diese Zeit als Ausgangspunkt für die Dauer eines rückläufigen Marktes genommen. Nach etwa 11 bis 14 Monaten würde auch die Bärenmarkt enden und ein neuer Aufstieg beginnen. Der Coppock-Indikator wird auf der Grundlage von Monatspreisen berechnet. Zunächst werden zwei ROCs berechnet: einer über 14 Monate und einer über 11 Monate. Diese werden addiert und aus dieser Summe wird wieder ein Weighted Moving Average gebildet. In dem Moment, in dem dieser gewichtete gleitende Mittelwert kleiner als Null ist und eine Wendung von absteigend zu aufsteigend macht, wird das Kaufsignal ausgegeben. Edwin Coppock hat kein Verkaufssignal definiert. Ich erweitere das System dahingehend, dass der Coppock-Indikator auch Verkaufssignale generieren kann. Investitionsportfolio ist der Dax. Das Wikifolio kann also zwei Investitionsstati annehmen: 100% long oder 100% short. Außerdem modifiziere ich den Indikator dahingehend, dass ich auf Wochendaten (Close of Business Friday) gehe und nicht auf Monatsdaten. Dies deshalb, um die schnellere Informationsverarbeitung moderner elektronischer Märkte angemessen abzubilden.