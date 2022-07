Das wikifolio soll überwiegend Anlagechancen auf dem deutschen Aktienmarkt nutzen. Um dem Portfolio auch die Möglichkeit zu geben ggf. andere internationale Chancen zu nutzen sollen dem Portfolio keine anlagetechnischen Beschränkungen auferlegt werden. Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und beabsichtigt dabei auf die Empfehlungen eines selbst programmierten Handelstools (python/tensorflow) einzugehen. Dabei ist es Ziel des Handelstools eine Einzeltitelselektion mit Bezug auf die maximale Rendite am nächsten Tag durchzuführen. Hierfür werden hauptsächlich DAX-Werte im Betracht gezogen. Das Handelstool besteht dabei im wesentlichen aus einer einfachen KI, welche vergangene Börsendaten analysiert. Der Zeithorizont der Investments beträgt maximal einen Tag, wobei am Beginn eines Handelstages (gegen 9-10 Uhr) die Investition getätigt wird. Zur Gewinnsicherung und Verlustbegrenzung soll mit Stop-Loss/Stop-Loss-Limit Ordern gearbeitet werden. Über die Möglichkeit des Einsatzes von Long/Short Hebel-Produkte soll nach einer erfolgreichen Testphase (in welcher diese nicht verwendet werden) ein Instrument bestehen, um die Rendite weiter zu optimieren. Wann die Testphase endet obliegt alleine dem Portfoliomanagement.