Lev. Portfolio GD200 Defensiv

Angelehnt an mein andere Portfolio "Leveraged Portfolio GD200" werden gehebelte ETfs auf Indizes aktiv mit dem GD200 getradet. Im Gegensatz zum Ansatz des offensiveren Portfolios, soll dieses Portfolio defensiver ausgerichtet sein. Es wird nicht in klassische Hebelprodukte investiert, sondern nur in gehebelte ETFs mit einem maximalen Hebel von 2. Das ziel dieser Strategie soll es sein die Vollatilität zu verringern und trotzdem vom Leverage Faktor zu profitieren. Die angestrebte Gewichtung ändert sich wie unten beschrieben. Regime 1 bedeutet, dass sich der Index über der 200 Tage Linie befindet, Regime 2 bedeutet, dass er sich unter dieser befindet. Regime 1: Das Ziel ist es, eine Gewichtung von 60% in Leveraged ETFs Zu Investieren. 40% sollen in im vergleich zu leveraged ETFs risikoärmeren Anlagen angelegt werden. Möglich sind unter anderm Anlagen ungehebelte ETFs, Gold, Anleihen, Geldmarktetfs, oder Cash. Insbesondere nach starken rückgängen in Krisenzeiten kann auch bewusst von der Gewichtung abgewichen werden. Der defensivere Charakter steht jedoch immer im Vordergrund. In keinem Fall ist das Ziel höhere Hebel als 2 einzusetzen. Regime 2: Das Ziel der Investitionen innerhalb von Zeiträumen in Regime 2 ist es, die Anlagen aus den gehebelten Investitionen abzuziehen. Angestrebt wird das Halten von Gold, Anleihen, Geldmarktfonds, oder Cash. Die exakte Aufteilung ist flexibel, wobei die Position deutlich sicherer gehalten werden soll.