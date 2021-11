Handelsidee

Das Wikifolio „TECHNISCHER STATISTIK HEBEL“ basiert auf einem statistisch-saisonalem Handelsansatz, der klar definierten Regeln folgen soll. Darüber hinaus soll der Handelserfolg durch technische Analyse verfeinert und optimiert werden (z.B. Trendanalyse).



Das Regelwerk des Wikifolios soll konstant getestet und angepasst werden. Dabei soll das übergeordnete Ziel sein, eine geringe Volatilität zu erreichen, sowie gleichzeitig die Erfolgswahrscheinlichkeit und Renditeentwicklung zu optimieren.



Das Wikifolio soll in statistisch-saisonal als chancenreich ausgewertete Werte wie Aktien, Aktienindizes, Währungen, Crypto oder Rohstoffe investieren. Dabei soll der Großteil in Werte von langjährig etablierten und global agierenden Firmen in Form von Aktien oder Derivaten investiert werden. Allerdings können auch andere Werte in Form von Derivaten, ETFs oder ETC gekauft werden.



Wie der Name es schon vermuten lässt, wird im Rahmen der Handelsidee größtenteils Hebelprodukte gehandelt. Auch hoch spekulative Werte wie Krypto können Teil des Wikifolios sein.



Die Investments sollen eher kurzfristig im Wikifolio gehalten werden, in der Regel wenige Wochen. Die Werte können bereits nach wenigen Tagen oder erst nach mehreren Monaten wieder verkauft werden.



Einzelne Positionen können einen großen Prozentsatz des Wikifolios ausmachen, mit dem Ziel die statistisch und technisch prognostizierte Renditechance der Investments und somit die erwartete Wikifolio-Entwicklung zu maximieren.



Mit dem Ziel das Risiko zu minimieren, kann die Investitionsquote über längere Zeiträume gering sein und auch bis auf 0% runtergeschraubt werden, sollten die Analysen keine passenden Investitionsideen offenlegen. mehr anzeigen