Long Term Dividend Yield

Das wikifolio soll eine langfristige sichere Rendite aus Dividenden erzielen. Nach definierten Kriterien soll in stabile Unternehmen investiert werden, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen. Es soll ausschließlich in Aktien (weltweites Anlageuniversum) investiert werden mit einer hohen Marktkapitalisierung und einem stabilen etablierten Geschäftsmodell (z.B. Blue Chips, die eine lange stabile Dividendenhistorie haben). Die Aktien sollen sehr lange gehalten werden, um mit steigenden Dividendenzahlungen von einer steigenden Dividendenrendite in Bezug zum Kaufpreis langfristig zu profitieren. Der Einstiegszeitpunkt wird nach aktuellem Kursniveau und somit auch Dividendenrendite gewählt. Ausgeschüttete Dividenden sollen wieder in neue dividendenstarke Unternehmen investiert werden.