Lottozahlen Zufallsauswahl

Dieses wikifolio plant Unternehmen nach den Lottozahlen aus dem Glücksspiel "Lotto 6 aus 49" auszuwählen. Geplant ist, dass sechs Unternehmen aus der Liste der in dem FTSE All-World enthaltenen Unternehmen mithilfe von nachfolgender Funktion ausgewählt werden und in diese investiert wird. Funktion: 49 * (Superzahl - 1) + Richtige Zahl -1 Die Zahlen, die als Ergebnisse durch die wiederholte Verwendung der Funktion ermittelt werden, sind die Nummern der Unternehmen in der Liste, die in das wikifolio aufgenommen werden. Es wird beabsichtigt, dass die ausgewählten Unternehmen möglichst gleich gewichtet werden, wobei dies vermutlich, aufgrund von unterschiedlichen Kursen nicht möglich sein wird, sodass vermutlich Abweichungen von der geplanten Gewichtung auftreten werden. Falls ein Unternehmen aus der Liste nicht in das wikifolio aufgenommen werden kann, wird geplant, dass das in der Liste nachfolgende Unternehmen aufgenommen wird. Es wird beabsichtigt, das wikifolio Donnerstags den neuen, am Vortag gezogenen Lottozahlen, anzupassen.