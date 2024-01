Es sollen aussichtsreiche Chartmuster gehandelt werden, die Institutionelles Kaufinteresse im Preis und Volumen aufweisen. Für den Einstieg spielen sowohl (chart-)technische Gegebenheiten als auch fundamentale Kennzahlen der Aktien eine Rolle, d.h. die zu handelnden Aktien sollen auch aufgrund ihrer fundamentalen Eigenschaften gewählt werden. Der Einstiegszeitpunkt dagegen soll überwiegend Basis der technischen Analyse getroffen werden. Entscheidungen für den Ausstieg sollen auf Basis von Risikomanagementkriterien getroffen werden. Es soll sich um ein konzentriertes Portfolio handeln - in der Regel werden weniger als 10 Aktien gehalten. Die Haltedauer der Aktien soll eher kurzfristig sein, kann aber auch mehrere Wochen betragen falls es die Aktienbewegung erlaubt. Der Investionsgrad kann abhängig der Aktien- und Gesamtmarktentwicklung zur Risikoreduzierung auch 0% betragen. Es sollen überwiegend US-Aktien gehandelt werden, die an der NASDAQ und NYSE beheimatet sind.. In Ausnahmefällen zu Absicherungszwecken können auch ETFs aufgenommen werden.