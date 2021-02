Mathon Wachstum nach CANSLIM

Handelsidee

Es sollen gezielt Unternehmen nach der Handelsstratgie "CANSLIM" ausgewählt werden.



C = Current Earnings

A = Annual Earnings

N = New

S = Supply and Demand

L = Leader or Laggard

I = Institutional Sponsorship

M = Market Direction



Neben technischen und fundamentalen Kriterien der Einzeltitel wird eine übergeordnete Investitionsquote mit einem makroökonomischen Modell gesteuert. Dieses Portfolio wird aktiv gemanagt und verfolgt einen mittleren bis langfristigen Anlagehorizont.



Als Handelsuniversum fungiert der globale Aktienmarkt. Es werden keine Hebelprodukte verwendet. mehr anzeigen