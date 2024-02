Dagobernd Top Aktien

Grundidee ist eine überdurchschnittliche Performance hauptsächlich durch die Anlage in Aktien zu generieren. Vereinzelt werden auch Investitionen als Beimischung/Diversifikation oder auch als Absicherung getätigt. Durch die breite Diversifikation in ausgewählte Aktien soll eine überdurchschnittliche Marktrendite erzielt werden. Anlageuniversum: Zum größten Teil wird in Aktien investiert. Als Beimischung können auch ETFs oder Anleihen erworben werden. Hebelprodukte auf Indizes dienen zumeist als Absicherung. Entscheidungsfindung: Die Entscheidung für ein Investment in eine Aktien wird in der Regel aufgrund von quantitativer und qualitativer Indikatoren sowie Fundamentalanalysen zur Einschätzung einer Über-/Unterbewertung getroffen. Desweitern können Aktieninvestments nach folgenden Strategien getätigt werden: M&A Kandidaten, Chartanalyse, Übertreibungen, Trendfolge, Momentum oder Regionen. Es können auch Short Positionen in Aktien in Form von Hebelprodukte eingegangen werden. Anlagehorizont: Die Dauer eines Investment ist von Investition zu Investition unterschiedlich. Es Dauer kann von kurz- bis langfristig sein. In der Regel wird Investition wieder veräußert sobald das Ziel abgearbeitet wird oder der Kurs nicht so verläuft, wie beabsichtigt. (StopLoss)