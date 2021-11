Handelsidee

Das wikifolio METAVERSE METAVERSUM MULTIVERSE investiert in Optionsscheine auf Aktienunternehmen, die in den kommenden Jahren das Metaverse erschaffen, aufbauen und mit Inhalten füllen wollen.



Um ein solches Mulitversum zu gestalten werden Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen benötigt. Deshalb investiert dieses dieses wikifolio vornehmlich aber nicht ausschließlich in Optionsscheine auf Aktienunternehmen der folgenden Kategorien:

- Cloud-, Server- und Datencenteranbieter

- Software-, Gaming- und Spieleentwickler

- Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AR)

- Virtuelle Realität (Virtual Reality, VR)

- Erweiterte Realität (Augmented Reality, AR)

- Social Commerce, Social Media Netzwerke

- Hersteller von Hardware für die Nutzung des Metaversums + Zulieferer für diese (zB. Semiconductors)



Was ist das Metaverse?

Das Metaverse ist ein virtueller Raum in dem man Freunde treffen, kollektiv Spiele spielen, arbeiten und Sport treiben kann. Augmented Reality wird in dem Metaversum ein normaler Bestandteil des täglichen Lebens, das vermutlich in einigen Jahren aus einer Mischung zwischen physischer und virtueller Realität bestehen wird.



"I believe the metaverse is the next chapter for the internet." - Mark Zuckerberg, CEO of Meta Platforms Inc.

Das Metaverse könnte die Weiterentwicklung und das nächste große Ding seit dem Internet werden.



Anlageuniversum:

- Optionsscheine (mittelfristig - langfristig)