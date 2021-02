MICO Growth US

Handelsidee

In diesem wikifolio konzentriere ich mich auf Wachstumsaktien die größtenteils aus dem amerikanischen Raum stammen. Dabei handelt es sich um junge und kleine Unternehmen, die ihre große Wachstumsphase noch vor sich haben und unter Akkumulation großer Investoren stehen.



Grundsätzlich versuche ich im Schnitt 15 Aktienwerte mit ausgewogener Verteilung zu halten. Je nach Marktlage schließe ich einzelne Positionen bzw. erhöhe die Cash Position.



Der Anlagehorizont ist eher mittelfristig und bewegt sich zwischen einem und sechs Monaten, wobei Titel, die gut laufen natürlich auch länger gehalten werden.



Jede Aktie durchläuft mehrere Auswahlkriterien, um als Kandidat für das Portfolio in Betracht gezogen zu werden.

Grundsätzlich nehme ich nur Aktien ins Portfolio auf, die über €5 liegen und über ein geeignet großes Handelsvolumen verfügen.



Die Auswahl der Aktien läuft hauptsächlich über fundamentale Daten, wobei ich auf folgende Werte besonderen Wert lege:

- Wachstum von Gewinn und Umsatz

- hohe Eigenkapitalquote

- innovative und zukunftsträchtige Geschäftsidee

- führend in ihrem Geschäftsbereich



Chartanalyse für den Einstieg:

- starkes Momentum mit erhöhtem Volumen in mindestens der letzten 3 Monate

- nahe dem Jahreshoch

- Ausbildung eines günstigen Kursmusters für den Einstieg mehr anzeigen