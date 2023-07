mittermatik Future Invest

Dieses Wikifolio ist als Investment in die Zukunft gedacht. Entsprechend dem Namen soll es vorrangig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bieten, welche auch sehr volatil sein kann. Dies wird am besten durch eine breite Risikostreuung in vielversprechende internationale Titel aus verschiedensten Wirtschaftszweigen erreicht. Grundsätzlich aber soll der Investmentraum möglichst frei und flexibel bleiben. Genauso wie sich auch die weltweite Wirtschaft dynamisch entwickelt.