ML ACTIV 4 TOP

Handelsidee

Dieses wikifolio investiert meist in maximal vier verschiedene Werte gleichzeitig.



Es kann sowohl in globale Aktien als auch in Globale ETFs/ETPs aus verschiedensten Bereichen investiert werden.



Die Haltedauer der Wertpapiere kann von einigen Stunden bis hin zu einigen Tagen und Wochen betragen.



Die Auswahl der Werte erfolgt ausschließlich nach Kriterien der Charttechnik.



Die Gewichtung kann jederzeit variieren: von 100% Cash bis zu 100% in einen Wert mehr anzeigen