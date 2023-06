ML PROFESSIONAL ALTERNATIV

Dieses wikifolio soll überwiegend in nationale und internationale ETFs in verschiedenen Bereichen sowie auch in Hebelprodukte investieren - überwiegend bezogen auf diverse Indizies.. Die Gewichtung kann jederzeit variieren. Mitunter können auch nationale und internationale Aktien ins Portfolio aufgenommen werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurz- bis lmittelfristig sein. Die Auswahl der Werte soll teilweise aufgrund der Charttechnik, dem allgemeinen Marktumfeld sowie bei Aktien unter Umständen auch nach prognostiziertem KGV, der zu erwartenden Dividenden aber auch nach dem KBV erfolgen. Dividenden können grundsätzlich nur berücksichtigt werden, wenn diese im wikifolio anfallen. Ziel soll der Werterhalt und ein angemessener Inflationsausgleich sein.