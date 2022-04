Momentum in Deutschland

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll eine Momentum-Strategie in erster Linie mit Aktien aus Deutschland umgesetzt werden. Zusätzlich sollen auch Aktien aus anderen Ländern und Regionen ins Wikifolio gekauft werden können. Grundsätzlich sollen alle bei Wikifolio handelbaren Aktien in Betracht kommen.



Gekauft werden sollen Aktien, die nach verschiedenen Momentum-Kennzahlen positiv abschneiden. Verkauft werden sollen Aktien, wenn sich die Situation nach den betrachteten Momentum-Kennzahlen signifikant eingetrübt hat und andere Aktien inzwischen besser abschneiden.



Als Momentum-Kennzahlen können Kennzahlen zum Beispiel zur Relativen Stärke, zur Trendrichtung, zur Trendstärke sowie zur Volatilität zum Einsatz kommen. Die Aktien sollen überwiegend mittel- bis langfristig gehalten werden. Als Quellen zur Entscheidungsfindung werden Finanzportale im Internet sowie Aktien-Screener und eigene Software-Tools eingesetzt. mehr anzeigen