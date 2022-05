Mostly Cash

Ziel dieses wikifolios soll es sein, durch aktives Management eine Outperformance des Marktes zu erreichen. Um einen möglichst niedrigen Drawndow, auch in sehr volatilen Phasen zu erreichen, soll überwiegend (mehr als 50%) des Kapitals in bar (Cash) gehalten werden. Es soll in alle Anlageinstrumente (Aktien, ETFs und Hebelprodukte) investiert werden können. Die Haltedauer soll kurz- bis mittelfristig sein. In Ausnahmefälle soll eine Position auch langfristig gehalten werden können.