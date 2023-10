MOS Daytrading

Limitierte Kauf- und Verkaufsaufträge bilden die Grundlage der Handelsaktivitäten in diesem Wikifolio. Auslöser können sein: politische und/oder Wirtschafts-, Unternehmensnachrichten, sowie das Sentiment der Stuttgarter Börse. Auch einfache Chartsignale, wie Wimpel, Flaggen, Dreiecke etc. werden berücksichtigt. Wie der Name des Wikifolios erahnen lässt, sollen die Positionen untertägig gehandelt werden. Bei gehebelten Produkten soll der Hebel unter 20 liegen. Ich wünsche Ihnen und mir viel Erfolg!