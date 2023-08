Multi Assets Strategies

In diesem Wikifolio sollen verschiedene Anlage-Strategien zur Anwendung kommen,welche vereinzelt,oder auch in Kombination angewendet werden. Diese sollen sich größtenteils an der 200-Tage Linie orientieren,wie z.B. die GTAA Methode. Dabei soll eine breite Diversifizierung in verschiedene Anlagelassen erfolgen,und somit auch das Verlustrisiko senken. Das ganze Wikifolio Anlageuniversum soll dabei zur Verfügung stehen. Der Anlagehorizont ist eher kurzfristig,kann jedoch bei intaktem Trend auch längerfristig sein. Zur Entscheidungsfindung wird unter anderem das Trendfolgemodell der gleitenden Durchschnitte angewandt.Des weiteren wird auf die Performance der letzten 3 - 12 Monate,so wie auf Stimmungsidentikatoren geachtet.