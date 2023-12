Mutter Ernst FFM 12 Top Ideas

Sechs Frankfurter Börsianer mit gemeinsam >150 Jahren Analystenerfahrung bei namhaften Brokerhäusern legen beim jährlichen Weihnachtsessen im Kultrestaurant „Mutter Ernst“ ihre jeweils zwei besten Ideen fest - also 12 Top-Aktien für das neue Jahr. Der Börsianer mit den schlechtesten Empfehlungen zahlt das nächste Weihnachtsessen für die Truppe. Hier ist also ordentlich "skin in the game". Strategie: Small & Mid Cap Stock Picking mit ausgewählten Large Caps auf Basis von Fundamentaldaten und Marktanalyse. Der Allokationsprozess wird durch Hausmannskost und reichlich „Liquidität“ in Form von Gerstensaft unterstützt. Nachhaltigkeit und Gender Diversity haben im Investmentprozess einen ähnlich hohen Stellenwert, wie der aktuelle Marktanteil der Financial Times Deutschland in der Medienlandschaft. Der Fokus ist klar auf aktuell oder in Zukunft stark profitablen Unternehmen, die ein Produkt herstellen oder planen, das der Gesellschaft einen Nutzen bringt und somit nachhaltige Nachfrage generiert. As easy as that!