MetaVision_Healthcare_Biotech

Mit dem wikifolio HealthCare&Biotech möchte ich den Fokus auf Wertpapiere legen, bei denen ein gewichtiger Anteil der Investments sich aus meiner Sicht mit Branchen beschäftigen, die eine umfassende Gesundheitsversorgung installieren, wissenschaftliche Innovationen in Richtung Robotik, KI und medizinischen Diagnosik und Therapien weiterentwickeln. Das mit Healthcare und Biotechnologie/Pharma ein aussichtreicher Wachstummarkt bestünde, ließe sich aus Prognosen ablesen, die sich mit der globalen Alters- und Gesundheitsentwicklung beschäftigen. Nach UN-Berechnungen werde sich der Anteil der über 60-Jährigen bis 2050 global auf 21,5% (oder 2,1 Milliarden) erhöhen. Heute liegt er um 12%. Die OECD geht mittlerweile davon aus, dass die Gesundheitskosten von 6% auf 9,5% des Bruttoinlandsprodukts anwachsen werde. Der Fokus sollte möglichst ausgewogen auf Wachstum- oder chancenorientierte Aktien und nebenbei auch suf ausgewählte ETFs liegen, um eine möglichst große Diversität zu erreichen. Der Anlagehorizont der Investments soll situationsangepasst mittel-bis langfristig sein. In der Regel soll die Basis der Entscheidungsfindung aus einem Zusammenspiel aus Charttechnik und Fundamentalanalyse sowie Sentiment erfolgen. Dabei sollte mit einer qualitativen Unternehmensanalyse ermittelt werden, ob die Unternehmen im Grundsatz von mir als zukunftsfähig und ihre Entwicklungen als möglichst marktrelevant eingestuft werden könnten. Für die Analyse der Fundamentaldaten plane ich Geschäftsberichte und Börsenwebsites zu nutzen. Unter Berücksichtigung einer Globalanalyse sollten in der Regel die Einflüsse einer Leitzinsentwicklungen, Nachfrage und Preisentwicklungen an den Märkten und möglicher Investitionsprogramme der Regierungen einbezogen werden. Die Charttechnik soll die Anlageentscheidungen und das Timing eines Ein- und Ausstieges in Form von gleitenden Durchschnitten (GD 38/50 + GD200) bzw. mit Zuhilfenahme von Unterstützungs- und Widerstandslinien unterstützen.