Brand Awareness

In diesem Wikifolio kaufe ich Aktien von Unternehmen, die Marken der Produkten besitzen, die ich im Alltag bemerke, selbst benutze und als gut und qualitativ hochwertig erachte. Getestet wird die These, dass sich mein Empfinden in den Kursentwicklungen der jeweiligen Aktien widerspiegelt und wenn ich eine Marke bemerke und positiv bewerte, kaufe ich eine Position im Portfolio. Meine Entscheidungen basieren hierbei einzig auf persönlichen Präferenzen, Emotionen und Erfahrungen. Diversifikation ist ein wichtiger Aspekt dieses Wikifolios. Solange Kapital verfügbar ist, kaufe ich Aktien von Unternehmen, deren Marken meinen Kriterien entsprechen. Dabei versuche ich, das Portfolio breit zu gestalten, um das Risiko zu streuen. Ich betreibe in diesem Wikifolio Risikomanagement ganz nach meinem Ermessen und gestalte die Positionen entsprechend. Unbenutztes Cash landet in ETFs meiner Wahl. Langfristiges Halten ist ein weiteres Merkmal dieses Wikifolio. Wenn ich von einer Marke überzeugt bin, plane ich, am entsprechenden Unternehmen festzuhalten. Die Performance des Portfolios wird regelmäßig überwacht, obwohl keine festen Regeln für die Überwachung gelten. Bei erheblichen Abweichungen von meinen Erwartungen oder wenn ich eine Gewinnrealisierung vorsehe, kann eine Anpassung des Portfolios durch Kauf oder Verkauf von Aktien in Betracht gezogen werden. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Strategie stark von subjektiven Meinungen und persönlichen Vorlieben abhängt und daher mit einem höheren Risiko verbunden sein kann. Es gibt keine festen Kriterien oder Analysen, die meine Entscheidungen leiten. Risikohinweis und Haftungsausschluss: Investitionen in Finanzinstrumente bergen Risiken. Die hier bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und es wird keine Haftung für Verluste oder Schäden übernommen, die sich aus Anlageentscheidungen ergeben, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden. Totalverluste sind möglich.