Nebenpfade

Die meisten Anleger bevorzugen große, viel begangene Wege, um an ihr Ziel zu gelangen. Dieses wikifolio beschreitet bewußt andere, weniger oft begangene Pfade. Deshalb ist eine Orientierung an Benchmarks hier nicht angefacht. Für Anlegerinnen und Anleger, die sich an solchen orientieren, ist eine Investition hier abzuraten.