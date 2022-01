Nebenwerte to Go

Handelsidee

Die Idee des Wikifolios ist der Handel von Aktien mit vergleichsweise geringer Marktkapitalisierung, s.g. Nebenwerten, die sich durch sehr starke institutionelle Nachfrage kennzeichnen.

Für den Einstieg sollen vor allem (chart-)technische Gegebenheiten ausschlaggebend sein. Der Einstiegszeitpunkt in neue Aktien soll auf Basis der technischen Analyse getroffen werden, während die Entscheidungen für den Ausstieg auf Basis von Risikomanagementkriterien getroffen werden sollen.



Es soll sich um ein konzentriertes Portfolio handeln - in der Regel werden bis zu 10 Aktien gehalten.

Die Haltedauer der Aktien ist eher kurz- oder mittelfristig, kann aber auch mehrere Wochen betragen falls es die Aktienbewegung erlaubt. Der Investionsgrad kann abhängig der Aktien- und Gesamtmarktentwicklung zur Risikoreduzierung auch auch 0% betragen.



Es sollen vor allem deutsche Aktien gehandelt werden. In Ausnahmefällen zu Absicherungszwecken ETFs. mehr anzeigen