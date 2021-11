Nordlicht Trader

Handelsidee

Im Wikifolio sollen überwiegend deutsche, teils auch ausländische AKTIEN gehandelt werden. Ziel ist es regelmäßig aus kurzfristigen Trades mit jeweils angepassten Risikomanagement langfristiges Wachstum im Wikifolio zu erzeugen und die Drawdowns dabei möglichst gering zu halten.



Als Trader bin ich seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und verfüge über umfangreiche Erfahrung. In meine Anlageentscheidungen lasse ich viele Faktoren einfließen, u.a. Charttechnik, Indikatoren, markttechnische Rahmenbedinungen wie Saisonalität, Sentiment, aber eben auch eine große Portion Gefühl und Erfahrung.



Trading bedeutet dabei für mich auch viel warten auf die richtigen Setups und gute Chance-Risiko-Verhältnisse. Geduldig darauf warten, dass sich gute Chancen ergeben und dann handeln. Das kann auch bedeuten zu 100% in Cash investiert zu sein. mehr anzeigen