Europe Trend Star

Hier wird eine Trendstrategie mit volumenstärkeren europäischen Aktien gehandelt. Es wird mit einem Systemansatz gescreent um die besten 10-20 Aktien mit guten Trends in Europa zu suchen. Ziel ist es immer in aktiven Trends solange wie möglich investiert zu sein. Es kann auch ein Wechsel in neue auftretene stärkere Trends geswitched werden.