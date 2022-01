AW-Derivate

Handelsidee

In diesem Musterdepot soll auf steigende und fallende Kurse gesetzt werden.



Die Investments in diesem Musterdepot sollen auf Basis Chart-Technischer Analyse getroffen werden. Es sollen unter anderem Trendbestimmungsindikatoren wie Gleitende-Durchschnitte zur Anwendung kommen.



Die Technische Analyse (Trend) soll bei den Kauf- sowie Verkaufsentscheidungen ebenfalls Anwendung finden.



Das Risikomanagement soll Priorität haben. Jede Position soll ein klares Einstiegs- und Ausstiegsszenario haben. Es soll darauf geachtet werden, dass die Verlustphasen möglichst klein gehalten werden.



In diesem Musterdepot sollen ausschließlich Hebelprodukte auf Aktienindizes, Rohstoffe, Währungspaare (Forex) und Einzelaktien, gehandelt werden.



Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein.



Das Musterdepot soll die meiste Zeit Cash-Bestand aufweisen.