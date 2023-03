Abseits von Normen und ohne Denkverbote sollen in diesem wikifolio die nach meiner Ansicht erfolgversprechendsten Ideen verfolgt werden. Eine Ausrichtung an Benchmarks ist ausdrücklich kein Ziel dieser Mixtur. Hauptziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Die Ausrichtung dieses wikifolios soll möglichst eher offensiv sein, also eine hohe Aktienquote in attraktiven Marktphasen und eine geringere Aktienquote bzw. Shortpositionen in meiner Ansicht nach risikoreichen/unattraktiven Marktphasen (Blasenbildung, sich abzeichnende Krisen etc.). Eine regionale Diversifizierung wird angestrebt und soll in der Regel über ETFs oder aktiv gemanagte Aktienfonds dargestellt werden, welche dann gezielt durch meines Erachtens attraktive Einzelwerte ergänzt wird. Der durchschnittliche Anlagehorizont soll im kurz- mittelfristigen Bereich liegen. In überhitzten Marktlagen soll über Short-Instrumente versucht werden das wikifolio abzusichern bzw. direkt von fallenden Kursen profitieren. Darüber hinaus kann je nach Marktlage und Chance/Risiko-Verhältnis zur Diversifizierung das gesamte Anlageuniversum in einer unterschiedlichen Allokation gehandelt werden. Dazu kommen in Betracht: - Anleihen-ETFs - Edelmetall-ETFs - Aktien-Derivate und Hebelprodukte - weitere Anlageklassen wie Immobilien, Rohstoffe, Währungen etc. in Form von Fonds, ETFs/ETPs und Zertifikate. Grundlage für die Entscheidungsfindung sollen übergeordnete Analysen wie die Globalanalyse (Konjunktur, Wechselkurse, Zinsentwicklung, Fiskalpolitik, Inflation, Bewertung etc.) zur Einschätzung der Marktattraktivität, sowie Fundamentalanalysen quantitativer und qualitativer Indikatoren (Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen, Bewertung, Wettbewerbsfähigkeit, Angebot/Nachfrage etc.) für einzelne Aktien/Asset Klassen sein.