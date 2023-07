Pints And Stocks

Ich verfolge eine long only Strategie und investiere nur in Einzelaktien. Dabei hat jede Position at cost mindestens eine 5% Gewichtung und übersteigt eine Gewichtung von 15% (at cost) nicht. Entsprechend ist dies ein sehr konzentriertes Portfolio mit wenigen Werten, die ich gut verstehe und langfristig in meinem Depot halten möchte. Mein Investment-Stil versucht Ideen von Warren Buffett, Charlie Munger, Monish Pabrai, Guy Spier und Howard Marks zu vereinen und auf meinen circle of competence anzuwenden. Da ich die Aktien langfristig halten möchte kann das Portfolio ehrlicher Weise auch relativ leicht von jedem nachgebaut werden, um die Gebühren zu vermeiden.