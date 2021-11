Performancejaeger Top5Select

Handelsidee

Als Anlagespektrum werden aus einer vorgegebenen Auswahl von ETFs die Top 5 Aktien nach Anlagevolumen gewählt.



Die zugrundeliegenden ETFs decken u.a. folgenden Fokus ab:

- Blockchain

- Digitalisierung

- Battery Value

- Cyber Security

- neue Energien

- Robotics & AI

- Cloud Computing



Die Gewichtung im Portfolie erfolgt weitestgehend gleichverteilt. Wird das gleiche Instrument in zwei ETFs in den Top 5 verwendet, wird es doppelt gewichtet.



Die regelmäßige Überprüfung der Portfolio Zusammensetzung erfolgt mindestens quartalsweise, es kann aber auch kurzfristigere Veränderungen geben werden, soweit im zugrundeliegendem ETF so auch vorhanden. mehr anzeigen