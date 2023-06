MM PERLENTAUCHER

Das Wikifolio legt in aussichtsreiche Aktien, vorwiegend aus Süddeutschland, an. Die Investments basieren auf einem individuellen Stockpicker Ansatz. Um die Gesellschaften besser einschätzen zu können, wird neben den obligatorischen ConferenceCalls auch an vielen Kapitalmarktkonferenzen aktiv teilgenommen. Langfristiges Ziel ist ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicherem Risiko (Volatilität).