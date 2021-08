CAN SLIM Strategy

Handelsidee

In diesem wikifolio sollen in der Regal die CAN SLIM Investmentstrategie nach William O Neil umgesetzt werden.



CAM SLIM steht für:

C - Current Quarterly Earnings per Share (Gewinn pro Aktie im Quartal)

A - Annual Earnings Increase (jährlicher Gewinnzuwachs)

N - New Products, New Management, New Highs (neue Produkte, neues Management, neue Hochs)

S - Supply and Demand (Angebot und Nachfrage)

L - Leader or Laggard (Anführer oder Nachzügler)

I - Institutional Sponsorship (Unterstützung durch Institutionelle Investoren)

M - Market Direction (Bewegungsrichtung des Marktes)



Absicherung soll durch Stop-Loss Setzung erzielt werden, die auf Basis von technischen Indikatoren (gleitende Durchschnitte) erfolgen sollen.



Die Haltedauer der Positionen sollte mittel- bis langfristig sein und kann zwischen Wochen und Monate variieren.



Das Anlageuniversum soll sich grundsätzlich auf Aktien aus dem US Raum beschränken. Es werden keine Hebelprodukte verwendet werden. mehr anzeigen