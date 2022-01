ECHT PREMIUM D.M. MISTER DAX

Handelsidee

Mit diesem Wikifolio investierst Du gleichzeitig in mindestens 8300 Unternehmen, sowie auch in Rohstoffe, Edelmetalle, Energie und Krypto (Multi-Asset-Strategie).



Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf Unternehmen gesetzt, die ESG und "Low Carbon/CO2" konform sind.



Das Wikifolio ist die Antwort an "Dirk Müller"s Fond:



Sein Fonds, "Dirk Müller Premium Aktien", lief nur während des Corona-Crashs im Früh­jahr 2020 deutlich besser als der breite Aktienmarkt. In der Folge verpasste er die Börsen­erholung und brachte seinen Anlegern seit März 2020 unterm Strich sogar Verluste.



In einem älteren Video auf Youtube bezeichnete Müller die Anlage in börsen­gehandelte Indexfonds (ETF) als „dummes Geld“.



Im Vergleich mit dem MSCI World hat der Fonds fast 14 Prozent­punkte Rück­stand pro Jahr. Die Perfomance liegt seit 2015 bei ca. -10%.





