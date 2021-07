TI - Solid

Handelsidee

Das Portfolio soll aus Aktien bestehen die eine stabile Wertentwicklung vorweisen können. Die Beurteilung und Anpassung soll monatsweise überdacht werden. Es wird angestrebt Umschichtungen so durchzuführen, das die Ausrichtung sowie der Anlagehorizont langfristig ausgelegt werden kann. Bei starken Änderungen in der Preisbewegung können jedoch Anpassungen jederzeit von mir erfolgen. In der Regel sollen Entscheidungen aus einem Mix aus Charttechnik, Fundamentalanalyse (quantitativ & qualitativ) sowie der aktuellen Nachrichtenlage erfolgen. mehr anzeigen