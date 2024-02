Quant DAX x2 investiert nach dem regelbasierten Handelssignal („Kaufen“, „Verkaufen“, „Neutral“) meiner quantitativen Strategie wie folgt: - Bei einem „Kaufen“-Signal: 100% Investition in ein DAX Indexzertifikat mit Hebel 2 (71% des Backtest-Zeitraums) - Bei einem „Verkaufen“-Signal: 100% Investition in ein Short DAX Indexzertifikat mit Hebel 2 (17% des Backtest-Zeitraums) - Bei einem „Neutral“-Signal: 100% Bar (12% des Backtest-Zeitraums) Die Strategie beruht auf der Annahme, dass Kursverläufe im Zeitablauf bestimmten, zyklischen Strukturen folgen ("Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich" Robert Frost, amerikanischer Dichter & Schriftsteller). Die Strategie wurde durch einen 40-Jahre-Backtest (1981-2020) entwickelt, der als Grundlage für das systematische Regelwerk dient. Dabei habe ich über 20 quantitative Indikatoren kombiniert, darunter k-Means-Algorithmen, Saisonalität, Anlegerpositionierung, betriebs- & volkswirtschaftliche Daten, jedoch keinerlei Charttechnik. Im Vergleich zum DAX erzielte die Strategie über die Jahre eine deutlich höhere Rendite bei geringerer Schwankungsintensität und kleineren Rücksetzern (jährliche Rendite/Schwankungsintensität Strategie 1.2 vs. Dax 0.5). Mit Hebel 2 hätte die Strategie das Kapital alle 10 Jahre um den Faktor 37 gesteigert (mit Hebel 1 um Faktor 9), während der DAX 'nur' eine Verdreifachung erreichte (ohne Transaktionskosten, die jedoch bei durchschnittlich 31 Transaktionen pro Jahr nicht allzu stark ins Gewicht fallen sollten). Die starke Performance von DAX und Strategie in den letzten 40 Jahren war geprägt von günstigen, langfristigen Trends bei Inflation, Zinssätzen und Aktienbewertungen. Diese Trends sind voraussichtlich nicht nachhaltig und daher sollte man von der Strategie in Zukunft keine vergleichbare Vervielfachung erwarten. Da die Strategie jedoch aus meiner Sicht die entscheidenden Wirkungszusammenhänge an der Börse erfasst, gehe ich von einer weiteren Überrendite aus.