Outperform Target Fund Fall 21

Handelsidee

Dieses Wikifolio wird so gut wie ausschließlich in Aktien investieren, dabei werden einige eine Reise zum Mond antreten, was die Performance in den Fokus der Strategie stellt. Dieses Wikifolio wird im Laufe des Jahres 2021 aufgelöst, daher werden vor allem Trades im Fokus stehen, die bis zum siebten Monat 2021 den Gesamtmarkt outperformen. Good Luck!



Dirk unser im Himmel, geheiligt werde dein Fonds. Dein Crash komme. Deine Untergangsprophezeiung geschehe, wie in deinen Vorhersagen so in den Finanzmärkten. Unser täglich Put gib uns heute. Und vergib uns unsere Calls, wie auch wir vergeben unseren Emittenten. Und führe uns nicht zum Optimismus, sondern erlöse uns von den Bullen. Denn dein ist unser Geld und unser Autismus und die Zuwächse in Short-Positionen.



Premium. mehr anzeigen