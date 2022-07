Orphan Drugs Seltene Biotechs

Ein Schwerpunkt des Reports liegt auf den Orphan Drugs, also auf Arzneimitteln zur Behandlung von Menschen mit seltenen Erkrankungen. Von den 200 Medikamenten, die seit dem Jahr 2000 mit Orphan-Drug-Status zugelassen wurden, sind laut dem Report 30 Prozent Biopharmazeutika. Der 60-seitige Bericht analysiert die Aktivitäten aller Unternehmen in der medizinischen Biotechnologie in Europa und gibt exemplarische Einblicke, was sie in den kommenden Jahren für Menschen mit seltenen Krankheiten erreichen könnte: So könnten im Labor gentechnisch veränderte T-Zellen bald nicht nur bestimmte Lymphome und Leukämien bekämpfen, sondern auch solide Tumore wie das Synovialsarkom. Antikörper, die gezielt Komponenten des Immunsystems stilllegten, könnten eine Behandlung von Autoimmunkrankheiten wie der Kälteagglutinin-Krankheit oder der Myastenia Gravis ermögliche Dass aber von rund 8.000 bekannten seltenen Krankheiten bisher nur rund 150 behandelbar seien, macht laut dem vfa bio deutlich, dass weitere Forschung nötig sei.