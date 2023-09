Immobilien Zinswende-Wende

Der globale Immobiliensektor hat in jüngster Zeit erhebliche Herausforderungen erlebt, was zu einer spürbaren Abwertung von Immobilienaktien geführt hat. In diesem Portfolio sollen Immobilienaktien ausgewählt werden, die auf solider Grundlage stehen und kontinuierlichen Cashflow generieren. Es soll von einer Erholung des Sektors profitiert werden und gleichzeitig die Auswirkungen eines rückläufigen Zinsniveaus genutzt werden. Die Auswahlkriterien konzentrieren sich auf Unternehmen mit etabliertem Bestandsportfolio und nachhaltigem Cashflow. Angesichts der gestiegenen Finanzierungskosten für neues Fremdkapital liegt der Fokus auf Unternehmen, die über eine robuste Eigenkapitalquote verfügen und finanziell solide aufgestellt sind. Besonderes Augenmerk gilt dabei der langfristigen Finanzierung, um sich in der aktuellen Situation und den kommenden 1-2 Jahren wenig refinanzieren zu müssen. Ergänzend sollen marktbreite ETFs genutzt werden, welche im Zusammenhang mit der Immobilien -und Bauwirtschaft stehen. Mit diesem sorgfältig zusammengestellten Portfolio spekulieren wir auf eine erwartete Normalisierung des Zinsniveaus und setzen auf eine potenzielle Erholung von Immobilienaktien.