Best of Schweizer Gesamtmarkt

Handelsidee

Das Wikifolio investiert in liquide Aktien des Schweizer Gesamtmarktes, wobei sowohl die Auswahl als auch die Gewichtung mittels täglicher Optimierung des Portfolios bestimmt werden. Es handelt sich also um einen quantitativen Investmentansatz, welcher ausschliesslich Marktdaten zur Portfoliokonstruktion benutzt.



Hiermit streben wir an, die Rendite des Benchmarks SPI zu übertreffen; das Risiko soll jedoch geringer bis vergleichbar dem des SPI sein. Gehandelt wird bei Bedarf täglich.





Anlageuniversum: Liquide Titel des Schweizer Gesamtmarktes



Benchmark: Swiss Performance Index (SPI)



Erwartung: Rendite = 2x Benchmark Rendite, Risiko <= Benchmark



Basiswaehrung: CHF



