Alpha Quant Trade

In diesem wikifolio Anlageinstrumente wie Aktien, Anlagezertifikate, Hebelprodukte, Fonds oder ETFs nach einem charttechnischen und quantitativen Ansatz ausgewählt werden könnten, um möglicherweise profitable Trades zu identifizieren. Die Werte würden dann zunächst nach der "Dow-Theorie" und ihrem Trend, ob short oder long, klassifiziert werden. Um die Chancen und Risiken bestimmter Werte besser einschätzen zu können, würden neben makroökonomischen Kennzahlen wie Zinsen, Geldmenge und Inflation auch Daten aus dem Wettbewerbsumfeld, Marktstrukturen und anderen Faktoren der Branche und der Unternehmen selbst analysiert und miteinander verglichen. Mit Hilfe von Fundamentalanalyse und quantitativen Modellen (wie z.B. Regression) könnten Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit von Gewinnen oder Verlusten gezogen werden. Wenn ein Wert als besonders vielversprechend eingeschätzt wird, könnte er in das wikifolio aufgenommen und das Timing für den Einstieg mithilfe von Chart- und Trendanalyse optimiert werden. Dabei würden u.a. die "Dow-Theorie" und mögliche Signale wie Kerzenformationen wie Umkehrkerzen berücksichtigt. Das Money-Management ist ein wichtiger Bestandteil des wikifolios und könnte dazu dienen, Verluste zu minimieren und Gewinne in der weiteren Verwaltung von Positionen zu maximieren. Dazu könnten selbst erstellte Risikoprogramme in Python eingesetzt werden. Um interessante Werte aufzuspüren und Risiken zu verwalten, können Machine Learning- und KI-Programme verwendet werden, um genauere Vorhersagen über zukünftige Ereignisse oder Risiken zu treffen. Die geplanten Haltezeiten wären kurzfristig bis mittelfristig.