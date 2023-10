In der heutigen Investmentlandschaft bemerke ich, dass etwa 70% aller Finanzinstrumente eine wechselseitige Korrelation aufweisen. Selbst bei herausragenden Einzelaktien sehe ich das Risiko eines Wertverfalls, wenn sich das gesamte Marktumfeld – beispielsweise durch ansteigende Zinsen – verschlechtert. Daher halte ich es für strategisch sinnvoll, in Instrumente zu investieren, die unabhängig von der Marktrichtung Rendite erzielen können. In meinem Dachportfolio habe ich sorgfältig die leistungsstärksten Zertifikate von Wikifolio ausgewählt, die alle in der Lage sind, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen positive Erträge zu generieren. Bei meiner Auswahl legte ich großen Wert auf die Analyse historischer Kursentwicklungen. Für mich ist eine kontinuierliche Performancesteigerung essenziell, um optimal vom Zinseszins-Effekt zu profitieren.