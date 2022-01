Blue Chips Value 1

Handelsidee

Mir ist wichtig, dass der Anleger die Unternehmen in die er investiert kennt. Zur Kosteneffizienz bei Einzelwerten scheint mir gerade vor dem Hintergrund einer deutlich erhöhten Inflationsgefahr hauptsächlich die Investition in Weltmarktführer und deren Preisfestsetzungsmacht, mehr denn je als wichtig. In der Regel werden Unternehmen aus der Schweiz, Europa, USA und Japan bevorzugt, die eine ertragsorientierte Dividendenzahlung gewährleisten. mehr anzeigen